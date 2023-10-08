Когда-то брак считался постоянным и неизменным союзом людей, но сегодня становится все более распространенным явлением, когда пары разводятся или меняют партнеров раз в несколько лет.

Когда-то брак считался постоянным и неизменным союзом людей, но сегодня становится все более распространенным явлением, когда пары разводятся или меняют партнеров раз в несколько лет.Существует несколько факторов, которые способствуют росту количества разводов. Об этом рассказала "Дни.ру" Екатерина Корендясева – психолог, когнитивно-поведенческий терапевт.Во-первых, изменение социальных норм и ценностей. Раньше брак считался неотъемлемой частью жизни людей, преподносился как обязательство на всю жизнь. Однако сегодня многие молодые люди высказывают скептицизм относительно самой идеи брака и предпочитают свободу и независимость.Во-вторых, рост гендерных и социальных изменений играет свою роль. Женщины стали более самостоятельными и экономически независимыми, что позволяет им принимать более сознательные решения в своих отношениях. Теперь женщины могут выбирать партнера исходя из своего уровня нормы и желаний, а не терпеть насилие или унижения из-за того, что ей некуда идти.Какие же психологические факторы можно заметить в тренде на разводы?Одной из основных причин разводов является недостаток эффективной коммуникации между партнерами и неразрешенные конфликты.Когда пара не может найти общий язык и решить проблемы, это может приводить к недовольству и накоплению негативных эмоций, что в конечном итоге становится причиной разрыва отношений. У кого из нас есть опыт построения отношений и понимание структуры отношений? Мы учимся математике, языкам и изучаем физику, но основу коммуникации и построение любых отношений воспринимаем как должное. В психологии сфера отношений одна из самых сложных потому что коммуникация – это основа счастливой жизни. Человек социальное существо.Второй фактор — рост личностей и ценностей внутри отношений.В течение времени люди могут меняться как личности и формировать новые ценности. Если эти изменения не совпадают с изменениями партнера, это может вызывать разочарование и разрыв отношений. Люди хотят ощущать себя полноправными партнерами, чувствовать опору и понимание внутри семьи. То, что вам подходило и было ценно в двадцать лет, может совершенно не подходить в тридцать или сорок. Долгосрочные отношения строятся на общих ценностях, целях и общем понимании жизни обоих партнеров.Эмоциональная закрытость, недоверие к людям, избегание близкой эмоциональной связи и стремление к новым ощущениям.Некоторые люди могут создавать непрерывную смену партнеров из-за страха эмоциональной близости. Они боятся и не могут полностью доверять одному партнеру, поэтому стремятся к новым отношениям, чтобы не сталкиваться с внутренней болью. Это их способ быть в отношениях и защищать их. Про избегающий тип привязанности думаю слышали многие. Есть теория, что люди с избегающим типом привязанности вообще не вступают в отношения. Это не совсем корректно, потому что избегающий тип привязанности имеет несколько подтипов. Человек с избегающим типом привязанности вполне может состоять в браке и в долгосрочных отношениях. Избегающий тип привязанности – это форма защиты себя и отношений. Отстранение, закрытость, замалчивание своих потребностей стратегия, которая помогала выживать в родительской семье. Сформировался паттерн молчать и закрываться это способ сохранять отношения. Во взрослом возрасте мы в большинстве случаев используем те стратегии, которые помогали в детстве. Неосознанно конечно же.Следующий фактор, который может влиять на этот тренд – это идеализация романтических отношений и страх перед обязательствами.Многие люди идеализируют романтические отношения после просмотра фильмов, сериалов, социальных сетей или сказок и имеют высокие ожидания от своих партнеров. Когда реальность не соответствует этим ожиданиям, люди могут разочаровываться и искать новых партнеров, в поисках идеальных отношений, которых в реальности не существует. Более того, страх перед обязательствами и ответственностью за отношения может также стимулировать непрерывную смену партнеров. Социальная среда в современных реалиях говорит нам «не соглашайся на меньшее, не терпи, уходи» и здорово, когда отношения деструктивные совершать такой выбор и уходить. Но часто именно погоня за картинкой с экрана приводит к распаду отношений. Ловушка этого сценария в том, что в каждые отношения мы берем себя. Те же сценарии, паттерны поведения, фантазии об отношениях мы приносим новому партнеру, если выбираем ничего с этим не делать и внутри отношений уже с другим человеком начинаются похожие ситуации.И завершающий фактор – это недостаток саморазвития и самоидентификации у обоих или одного из партнеров.Человек стремится к развитию и поиску своего истинного "Я", и если отношения не способствуют этому процессу, то развод может стать довольно логичным шагом.Если присмотреться к системной семейной психологии там одни сплошные кризисы. Потому что отношения это живой организм и он непрерывно развивается и растет. А развиваемся мы только в кризисах. В идеальной картине мира стадии семейного жизненного цикла развиваются следующим образом: ребенок рождается в семье, затем взрослеет и сепарируется, то есть начинает жить самостоятельно, совершать собственные выборы, выбирает свою картину мира, а не похожую на родительскую или наоборот "не хочу быть как они". Начинает строить карьеру, проживает этап жизни в одиночестве, так называемая монада. И только после это вступает в отношения и заводит собственную семью. В реальности мы видим совершенно иную картину. Многие в нашей ментальной среде после тридцати только задумываются о самоопределении и проходят этапы сепарации физической и ментальной. Что конечно же влияет на процент разводов и желание смены партнеров.Тренд на разводы имеет как положительные, так и отрицательные последствияС одной стороны, развод может быть выходом из несчастного брака или отношений с насилием. В таких случаях развод дает возможность людям начать новую жизнь и обрести счастье в других отношениях.Однако есть и отрицательные последствия развода. Прежде всего, развод может оказаться эмоционально и финансово тяжелым для обоих супругов, особенно если у них есть общие дети. Кроме того, дети могут пострадать от развода родителей, они могут испытывать сильный эмоциональный стресс.Следует ли считать тренд на разводы и непрерывную смену партнеров нормой? Ответ на этот вопрос сложно дать, потому что нормы и ценности могут значительно отличаться. В некоторых культурах брак считается сакральным и священным, а развод является неприемлемым нарушением. В других же культурах брак рассматривается как сделка, которую можно расторгнуть при несоответствии ожиданиям.Несмотря на это, каждый человек имеет право на собственное решение относительно своих отношений и брака. Важно помнить, что развод может быть вполне оправданным в определенных ситуациях, особенно если отношения становятся невыносимыми или нарушаются основные принципы этих отношений.Тренд на разводы и непрерывную смену партнеров является реальностью современного общества. Принятие этого явления как нормы зависит от культурных и социальных факторов. Важно помнить, что каждый человек имеет право на счастливые и здоровые отношения, и решение о разводе должно быть осознанным и обдуманным. В конечном итоге, важно лишь одно: счастлив ты или нет.