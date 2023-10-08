Давайте познакомимся с понятием, что же такое число жизненного пути?

Давайте познакомимся с понятием, что же такое число жизненного пути?Число жизненного пути (ЧЖП) – это число, которое определяет вектор человека, в каком направлении его импульс будет реализован.Конечно, полностью полагаться при выборе профессии всего лишь на один показатель я бы не рекомендовала, поскольку человек – это очень глубокая система, мы обладаем множеством кодов, которые обязательно стоит брать во внимание.Но сегодня поговорим про ЧЖП.Как уже выяснили – это некий вектор развития человека, то направление, куда Душа желает развиваться. Этот параметр открывает дорогу, по которой личность достигнет свою миссию.Как узнать число своего пути?Возьмем дату 11.8.19951) Число Дня Рождения + Число Месяца Рождения + Число Года Рождения(1+1)+(8)+(1+9+9+5)2) Суммируем до однозначного2+8+24= 2+8+63) Результат суммируем до однозначного2+8+6=161+6 = 7Число Пути в нашем примере равен 7.Описание значений:1) Изобретатель. Вдохновлять и вести за собой людей, быть примером для других. Учить.2) Дипломат. Создавать покой окружающим, быть опорой для близких, гармонизировать мир вокруг.3) Творец. Создавать радость и вдохновлять людей, делиться с миром позитивом, развивать творческую жилку.4) Строитель. Быть организованным человеком, доводить дела до конца, примером нравственности и справедливости. Быть созидателем, а не разрушителем.5) Авантюрист. Своим примером вдохновлять людей на проживание яркой жизни, быть свободным и независимым от окружающих, постоянно развиваться.6) Идеалист. Быть примером порядочного семьянина, развить в себе чувство любви. Создавать атмосферу семьи для близких.7) Исследователь. Научиться понимать истину и погружать в неё людей, показывать глубину этого мира.8) Политик. Быть сильным человеком, управлять грамотно своей энергией во благо других людей.9) Духовник. Создать и транслировать в мир понятие безусловной любви, помогать другим людям.Говоря о профессии, я бы рекомендовала подойти к подбору комплексно. Своим клиентам я рассчитываю идеальную сферу деятельности, которая будет закрыть не только вопрос ее интереса, но и реализацию предназначения и миссии человека. Разумеется, для расчета требуется не один код, как например ЧЖП, а около пяти параметров, чтобы иметь полную картину и сделать максимально точную выборку поля деятельности.Поскольку, когда мы выполняем свои задачи (предназначения), то все события в нашей жизни приобретают положительный окрас, появляется энергия и удачаПоэтому, наилучший способ выполнить свою предназначение – это сделать его частью повседневной деятельности – работой.А сейчас мы уже сможем определить вектор развития человека.Так, если ваше Число Пути 7, то выбирая свою деятельность, нужно опираться на энергию этого числа. Как мы выяснили раннее, 7 – это исследователь, это ученый. То есть, такой человек стремиться всегда к новой информации, к скрытой. Ему доставляет неимоверное удовольствие копать вглубь, изучать и открывать для себя новое понимание этого мира. И, конечно, делиться этим с окружающими.Поэтому, нашему герою прекрасно бы подошли профессии, деятельность которых заключалась бы в поиске информации, в детальной работе с ней, деятельность, требующая внимание к деталям и изучение. Эта любая профессия, где человек будет заниматься подобным перечнем работы и в уединении: ученый, преподаватель, изучение духовных знаний, психолог, журналист, эзотерик и так далееЧеловек может выбрать любую профессию. Дело не в самой профессии, а в роде деятельности. Выбирайте тот род деятельности, который будет отвечать энергиям вашего Числа Жизненного Пути.Иными словами, если вы 1, это не значит, что нужно бросать свою работу и становиться, к примеру, учителем. Главное, в уже выбранной вами профессии, заниматься тем, что свойственно Числу вашего Пути. Например, вы можете обучать коллектив, проводить совещания и тренинги (много говорить и быть лидером), заниматься документами и так далее.Человеческая жизнь – это прекрасный опыт и путь, который помогает раскрыть его потенциал, обогатить духовно и привнести радость в жизнь.Поэтому я рекомендую не относиться к нумерологии как к ограничению сущности человека, а наоборот, понять, что нумерология дает множество инструментов для реализации своего потенциала и раскрытию своих талантов. Потому что ее цель – дать глубокое понимание, кто ты есть. А когда ты знаешь, кто ты есть, то приходит четкое осознание, куда ты хочешь пойти и как до этого дойти.