Поиск репетитора – процесс не из легких. Как среди многочисленных предложений на рынке сделать правильный выбор и найти репетитора, занятия с которым будут эффективными для ребёнка и при этом не ударят по семейному бюджету? Советами поделилась руководитель онлайн-школы Зачетный курс Светлана Леонидовна Шмонина.

Поиск репетитора – процесс не из легких. Как среди многочисленных предложений на рынке сделать правильный выбор и найти репетитора, занятия с которым будут эффективными для ребёнка и при этом не ударят по семейному бюджету? Советами поделилась руководитель онлайн-школы "Зачетный курс" Светлана Леонидовна Шмонина.Четко определите цель занятий с репетиторомЧасто родители совершают ошибку и выбирают репетитора отталкиваясь от его возраста, экспертного статуса или наличия ученой степени. Кто-то предпочитает делать выбор в пользу репетитора постарше, руководствуясь тем, что это показатель опыта и компетенции. Некоторым родителям важно, чтобы репетитор был практикующим учителем в школе. А для кого-то на первом месте количество дипломов и наличие кандидатской степени. Однако всё это абсолютно не является определяющим показателем.Часто родители совершают ошибку и выбирают репетитора отталкиваясь от его возраста, экспертного статуса или наличия ученой степени. Кто-то предпочитает делать выбор в пользу репетитора постарше, руководствуясь тем, что это показатель опыта и компетенции. Некоторым родителям важно, чтобы репетитор был практикующим учителем в школе. А для кого-то на первом месте количество дипломов и наличие кандидатской степени. Однако всё это абсолютно не является определяющим показателем.В первую очередь, выбирая репетитора, следует определить задачи, которые вы ставите перед этими дополнительными занятиями и отталкиваться от этих критериев. Например, если ваша цель подготовить старшеклассника к ЕГЭ, то будет хорошо выбрать репетитора, который имел опыт работы в экзаменационной комиссии, а если вам необходимо подтянуть второклассника по предметам начальной школы, то вряд ли с этим справится специалист, который специализируется на подготовке к ЕГЭ. Именно поэтому следует чётко определиться с задачами, которые будут поставлены репетитору и выбирая специалиста отталкиваться, прежде всего, от его профиля.Ориентируйтесь на темперамент и характер ребенкаВозможно для кого-то это будет сюрпризом, но не всем детям подходят занятия с репетитором. Для некоторых школьников занятия в группе в онлайн-школе будут гораздо эффективнее. Поэтому прежде чем выбрать индивидуальный формат занятий с репетитором подумайте о том, какой метод обучения будет комфортнее для вашего ребенка. Многие уверены, что только индивидуальные занятия с репетитором могут дать отличный результат, но это не так, всё зависит от индивидуальных способностей и характера школьника, например, если ребёнку сложно сфокусироваться на занятии или он испытывает сложности в общении с коллективом, то занятия с репетитором будут комфортнее для ребенка. Но бывают общительные, энергичные и активные дети, которые получают удовольствие от работы в команде, таким детям важно проявлять свои лидерские качества, получать дополнительный опыт от общения с единомышленниками в группе, поэтому лучшим вариантом для таких детей будет онлайн-школа, а уроки с репетитором будут скучными и утомительными и, в конце-концов, не принесут никаких результатов.Чек-лист: выбираем репетитораЕсли вы окончательно выработали для себя цели и задачи индивидуальных занятий с репетитором и определили, что для вашего ребенка такой формат наиболее комфортен, то возникает следующий вопрос: где искать репетитора? Есть несколько проверенных способов:1. Старое доброе "сарафанное" радиоЭтот метод работал во все времена, поэтому, в первую очередь, поинтересуйтесь контактами специалистов у родителей одноклассников вашего ребенка, школьного учителя, у собственных друзей, знакомых или коллег по работе, своих. Обратитесь за помощью к интернету, задайте вопрос на форуме или почитайте отзывы других родителей, если есть возможность – свяжитесь с авторами отзывов, чтобы пообщаться в воочию и разузнать все подробности об эффективности преподавания специалиста, которого хотели бы выбрать для индивидуальных занятий.2. Воспользуйтесь поиском репетитора на profi.ru.Приложение или официальный сайт profi.ru позволит быстро и легко найти хорошего репетитора для своего ребенка. На сервисе собрано множество аккаунтов специалистов с реальными отзывами от клиентов. Также есть возможность в режиме онлайн обсудить все интересующие моменты, расписание занятий и убедиться в квалификации педагога, благодаря дипломам и сертификатам в личном профиле специалиста.3. Запишитесь сразу к нескольким репетиторам на пробные занятияУ квалифицированных добросовестных репетиторов перед началом сотрудничества должно быть обязательно предусмотрено бесплатное пробное занятие. Это необходимо не только для того, чтобы педагог смог определить начальный уровень знаний ребёнка, объем предстоящей работы и донести это до сведения родителей, но и для того, чтобы в двустороннем порядке убедиться в том, что и ученику и преподавателю комфортно коммуницировать друг с другом. Чтобы школьнику на занятиях было комфортно, дайте ему возможность самому выбрать педагога, который будет с ним на одной волне. Не пожалейте времени и сил, запишитесь сразу к нескольким специалистам, чтобы не ошибиться с выбором репетитора.4. Следите за состоянием ребенка после занятийПервое время после начала занятий с репетитором следите за эмоциональным и физическим состоянием школьника. Он не должен сильно перегружаться, испытывать упадок сил и эмоциональное перенапряжение, в таком случае занятия не будут идти на пользу. Если вы заметили, что после встречи с репетитором ребенок выглядит вялым и подавленным, то это повод сменить репетитора. Не стесняйтесь в подробностях расспрашивать ребенка о занятиях, от ответов вашего ребенка напрямую зависит ваше понимание эффективности уроков с репетитором.