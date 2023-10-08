Народные приметы на 9 октября. Почему в День Иоанна Богослова путешественников угощают домашним...
Народные приметы на 9 октября. Почему в День Иоанна Богослова путешественников угощают домашним пирогом?
На Руси в день памяти Иоанна Богослова полагалось с утра ходить в церковь.
В это время принято поминать усопших родственников, посещать кладбища.
Накануне православные христиане отмечают Покровскую родительскую субботу, предшествующую одному из главных праздников – Покров Божией Матери. Все эти события связаны между собой.
В старину, вернувшись из церкви домой, хозяйки начинали печь особые (домашние, свойские) пироги, тесто для которых замешивали заранее.
Считалось большой удачей, если куском такого пирога могли поделиться с путешественниками. Это обещало принести счастье и достаток в дом.
Если путешественники не встречались, остатки выпечки относили домашним птицам.
Что рекомендуется делать в этот день?
1. День Ивана Богослова не накладывал запрет на труд. Но работать в праздник можно только до обеда. Во второй половине дня положено отдыхать. Верили, что это принесёт здоровье и покой на долгое-долгое время.
2. Те, кто родился на Ивана Богослова, плели 9 октября тонкую веревку — символ жизненного пути. Ее делали из соломы, моченной в семи водах. Такой веревкой предки подпоясывались. Они верили, что «у рожденного в этот день путь-то есть, да жизнь неволит, рвет этот путь; и надобно его вновь зачинать, вновь обретать, что ни год».
3. На Ивана Богослова полагалось с утра зажигать огонь в печи и поддерживать его весь день. Считалось, что это поможет сохранить душевное тепло и уют в доме весь следующий год.
Что ни в коем случае нельзя делать в День Иоанна Богослова?
Нельзя:
Отказывать в милостыне. Иоанн Богослов помогал всем, кому нужна была помощь.
Надевать старую обувь. Считалось, что после этого у человека начнется «черная» полоса в жизни.
Останавливаться на перекрестках. Поскольку они считались магическими местами. В этот день, чтобы не столкнуться с темными силами, люди старались держаться как можно дальше от перекрестков.
Брать в руки острые и колющие предметы. Можно нанести себе увечья.
Народные приметы:
«На закате белая туча появилась – к ненастью»;
«Дождь идет вместе со снегом – в январе ждите оттепель»;
«Мыши прячут траву в норы – впереди суровая зима».
Фото: pxfuel.com