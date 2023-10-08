Народные приметы на 9 октября. Почему в День Иоанна Богослова путешественников угощают домашним...

Народные приметы на 9 октября. Почему в День Иоанна Богослова путешественников угощают домашним пирогом?На Руси в день памяти Иоанна Богослова полагалось с утра ходить в церковь.В это время принято поминать усопших родственников, посещать кладбища.Накануне православные христиане отмечают Покровскую родительскую субботу, предшествующую одному из главных праздников – Покров Божией Матери. Все эти события связаны между собой.В старину, вернувшись из церкви домой, хозяйки начинали печь особые (домашние, свойские) пироги, тесто для которых замешивали заранее.Считалось большой удачей, если куском такого пирога могли поделиться с путешественниками. Это обещало принести счастье и достаток в дом.Если путешественники не встречались, остатки выпечки относили домашним птицам.Что рекомендуется делать в этот день?1. День Ивана Богослова не накладывал запрет на труд. Но работать в праздник можно только до обеда. Во второй половине дня положено отдыхать. Верили, что это принесёт здоровье и покой на долгое-долгое время.2. Те, кто родился на Ивана Богослова, плели 9 октября тонкую веревку — символ жизненного пути. Ее делали из соломы, моченной в семи водах. Такой веревкой предки подпоясывались. Они верили, что «у рожденного в этот день путь-то есть, да жизнь неволит, рвет этот путь; и надобно его вновь зачинать, вновь обретать, что ни год».3. На Ивана Богослова полагалось с утра зажигать огонь в печи и поддерживать его весь день. Считалось, что это поможет сохранить душевное тепло и уют в доме весь следующий год.Что ни в коем случае нельзя делать в День Иоанна Богослова?Нельзя:Отказывать в милостыне. Иоанн Богослов помогал всем, кому нужна была помощь.Надевать старую обувь. Считалось, что после этого у человека начнется «черная» полоса в жизни.Останавливаться на перекрестках. Поскольку они считались магическими местами. В этот день, чтобы не столкнуться с темными силами, люди старались держаться как можно дальше от перекрестков.Брать в руки острые и колющие предметы. Можно нанести себе увечья.Народные приметы:«На закате белая туча появилась – к ненастью»;«Дождь идет вместе со снегом – в январе ждите оттепель»;«Мыши прячут траву в норы – впереди суровая зима».Фото: pxfuel.com