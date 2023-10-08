Артист перенес серьезную операцию и восстанавливается. Многие россияне хотят знать, как чувствует себя Игорь Николаев сегодня.

Артист перенес серьезную операцию и восстанавливается. Многие россияне хотят знать, как чувствует себя Игорь Николаев сегодня.Уже на протяжении недели Игорь Николаев находится вне больницы. Артист восстанавливается после коронарногошунтирования.Медики предписали знаменитости полный покой до значительных улучшений. Из-за этого сольные концерты и корпоративы придется поставить на паузу.Кроме того, у певца были отменены предыдущие выступления и дажесорвался тур по США. При этом артист придумал, как решитьпроблему снижения доходов. Он значительно повысил стоимость своих будущих концертов, которая стала достигать, как писали "Дни,ру", цены однокомнатной квартиры в регионах.Многие россияне хотят знать, как чувствует себя Игорь Николаев сегодня. Судя по всему, певец счастлив находиться в кругу семьи.Сегодня Николаев отмечает день рождения у младшей дочери Вероники. Артист поздравил свою любимицу в соцсети. "Сегодня у нашего с Юлией Проскуряковой солнышка,нашей дочки Вероники день рождения – восемь лет! Живу тобой, родная, очень люблю, пожалуйста, будь счастлива!", — сделал трогательное заявление артист.Стоит отметить, что к поздравлению присоединилась КристинаОрбакайте. Не остались в стороне и подписчики автора песни "Выпьем за любовь". Можно с уверенностью сказать, что Игорь Николаев сегодня счастлив, находясь рядом с любимыми людьми.