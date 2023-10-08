Павел Воля и Ляйсан Утяшева продемонстрировали мастерство перевоплощения. Звездная пара примерила на себя необычные образы.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева продемонстрировали мастерство перевоплощения. Звездная пара примерила на себя необычные образы.Российский комедийный актер и телеведущий Павел Воля известен своими неповторимыми выступлениями и яркой индивидуальностью. Теперь комик решил воплотить образ одного из наиболее легендарных рок-музыкантов всех времен – Фредди Меркьюри.Солист британской рок-группы Queen оставил неизгладимый след в мировой музыкальной истории. Его вокал, харизма и костюмы стали символом эпохи и оказали огромное влияние на многие поколения поклонников. И сейчас, спустя годы после его смерти, имя Фредди Меркьюри все еще актуально для мировой культуры.Павел Воля, сам того не осознавая, отдал дань памяти Фредди Меркьюри. Комик примерил на себя облик культового артиста. Соответствующие кадры появились в социальной сети звезды.Рядом со звездой Comedy Club в автомобиле находилась его супруга Ляйсан Утяшева, которая, по словам Воли, воплотила образ певицы Бейонсе. Пара в тот момент находилась в Узбекистане.Пользователи Сети не сразу узнали популярного шоумена. Кто-то и вовсе иронично спутал комика с давно умершим певцом."Это что за латиноамериканский сутенер?", "Паша, плов побольше кушайте", "Обожаю вас, такие вы классные", "Фрэди и Джек Воробей", — поделились впечатлением поклонники.