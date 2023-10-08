В число призеров соревнований вошли трое участников из Владимирской области

Первые открытые региональные соревнования пилотов FPV-дронов «Ветер Северный» состоялись во Владимирской области.Как сообщает региональное министерство образования и молодежной политики, участниками стали 34 человека из Владимирской области, Москвы, Нижнего Новгорода, Чебоксар и Самары. При этом, среди них есть и школьники, и студенты технических вузов, разработчики программного обеспечения и представители других сфер деятельности.В число призеров соревнований вошли трое участников из Владимирской области.Ранее мы писали, что котлотурбинного цеха работает на Владимирской ТЭЦ-2.