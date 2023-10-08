Лазерная эпиляция стала одним из самых популярных методов долгосрочного удаления нежелательных волос. Этот метод обеспечивает отличные результаты, но успешность процедуры во многом зависит от правильной подготовки. Советами, которые позволят сделать процедуру максимально эффективной, поделилась предприниматель, основатель федеральной сети клиник лазерной эпиляции и косметологии Laser Love, СЕО, ментор крупного и наставник малого бизнеса Кира Долгова.

Лазерная эпиляция стала одним из самых популярных методов долгосрочного удаления нежелательных волос. Этот метод обеспечивает отличные результаты, но успешность процедуры во многом зависит от правильной подготовки. Советами, которые позволят сделать процедуру максимально эффективной, поделилась предприниматель, основатель федеральной сети клиник лазерной эпиляции и косметологии Laser Love, СЕО, ментор крупного и наставник малого бизнеса Кира Долгова.Лазерная эпиляция: что это такое, и как это работаетЭто инновационная процедура, которая позволяет надолго устранить нежелательные волосы на различных частях тела. Она основана на использовании специализированных лазеров, которые направляют высокоэнергетический свет на корень волоса, что в конечном итоге приводит к разрушению волосяного фолликула. Результат – гладкая кожа на долгое время.Процедура лазерной эпиляции базируется на принципе фототермолиза. Когда лазерный свет направляется на волос, пигмент меланин, который содержится в волосе и придает ему цвет, поглощает этот свет и преобразует его в тепловую энергию. Затем эта тепловая энергия передается в волосяной фолликул, что приводит к его разрушению.Преимущества лазерной эпиляции перед другими методами удаления волосЛазерная эпиляция предоставляет целый ряд преимуществ перед другими методами удаления волос, делая ее привлекательным выбором для многих женщин и мужчин. Давайте подробнее рассмотрим, почему:После нескольких сеансов большинство людей отмечает существенное уменьшение количества волос, а некоторым и вовсе удается достигнуть полного их отсутствия. А значит, вам больше не придется тратить время и деньги на регулярное удаление волос, как при использовании более традиционных методов.С каждым сеансом лазерной эпиляции волосы становятся менее заметными и перестают раздражать кожу. В отличие от других методов, которые могут оставлять жесткие обломки или вросшие волосы, лазерная эпиляция способствует более естественному и гладкому результату.Технологии современных лазеров разработаны таким образом, чтобы обеспечить эффективность на светлой и темной коже, а также на разнообразных оттенках волос.Лазерная эпиляция проводится относительно быстро в сравнении с некоторыми другими методами. Небольшие области обрабатываются всего за несколько минут, делая процедуру более комфортной и менее затратной по времени. Современные лазеры также оборудованы системами охлаждения, которые уменьшают дискомфорт и предотвращают ожоги на коже даже при быстрой обработке поверхности.5 советов, которые позволят сделать процедуру максимально эффективнойДля того чтобы достичь максимального эффекта от процедуры, необходимо уделить внимание подготовке. Рассмотрим 5 важных советов, которые помогут вам это сделать.Для того чтобы достичь максимального эффекта от процедуры, необходимо уделить внимание подготовке. Рассмотрим 5 важных советов, которые помогут вам это сделать.Совет №1. За полтора месяца до процедуры исключите эпилирующие средства, которые разрушают структуру покрова. Лазерная эпиляция воздействует только на здоровую растительность с полным набором элементов – волосков и фолликул. Загар также снижает эффективность обработки, так как кожа бронзового оттенка перетягивает на себя излучение. Вдобавок, это может вызвать неприятные ощущения и повысить риск ожогов.Совет №2. За 2 недели до процедуры избегайте посещения бани, сауны и бассейнов, чтобы минимизировать риск воспалительных процессов.Совет №3. За один день до процедуры удалите волосы на нужном участке кожи с помощью бритвенного станка. Это поможет лазеру сфокусироваться на волосяных фолликулах и повысить эффективность процедуры.Совет №4. В день сеанса приходите к косметологу с очищенной кожей, без нанесенных косметических средств.Совет №5. После процедуры следуйте рекомендациям специалиста по уходу за обработанной областью кожи. Чаще всего они требуют исключения термического и механического воздействия в зонах, на которых проводилась процедура.И помните, что эффективность и безопасность лазерной эпиляции в значительной степени зависит от вашего соблюдения рекомендаций специалиста и правил подготовки.