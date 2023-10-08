Прокуратура добивается восстановления дороги к двум деревням Владимирской области. Как сообщает...

Прокуратура добивается восстановления дороги к двум деревням Владимирской области.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, автомобильная дорога от деревни Высоково до Неврюево находится в ведении администрации Судогодского района и включена в «перечень общего пользования местного значения».Увы, в ходе строительства автомобильной дороги М-12 «Москва - Нижний Новгород - Казань» она была приведена в «ненадлежащее состояние». Уточняется, что в настоящее время движение по ней невозможно. А другого транспортного сообщения с деревней Неврюево нет.По фактам выявленных нарушений прокуратурой в администрацию района вносилось представление, однако мер, направленных на приведение дороги в нормативное состояние, так и не было принято.Сообщается, что прокурор обратился в суд с соответствующим исковым заявлением.В данный момент устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.Фото: pxfuel.com