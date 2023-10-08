Шесть бригад энергетиков устраняют последствия непогоды во Владимирской области. Об этом сегодня...

Шесть бригад энергетиков устраняют последствия непогоды во Владимирской области.Об этом сегодня (8 октября) сообщили в пресс-службе «Россети Центр и Приволжье» – «Владимирэнерго».Уточняется, что специалисты оперативно восстанавливают электроснабжение части потребителей региона, нарушенное из-за неблагоприятных погодных явлений: сильного дождя и ветра с порывами до 18 м/с.В настоящее время локальные последствия непогоды устраняют шесть бригад энергетиков: 16 специалистов, задействовано 7 единиц спецтехники.Уточняется, что всего к оперативному реагированию в случае необходимости готовы 96 бригад в составе 337 человек и 180 единиц спецтехники.“Также в распоряжении филиала имеются резервные источники электроснабжения мощностью более 7 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона…” - рассказали в компании.В данный момент работает оперативный Штаб, который обменивается информацией с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг гидрометеорологической обстановки.Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним.Важно!При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, незакрытых или поврежденных дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону контакт-центра компании "Россети" 8-800-220-0-220.Ни в коем случае нельзя подходить к оборванным проводам на расстояние ближе 8-10 метров. Вокруг такого провода возникает опасная зона «шагового напряжения», выходить из которой следует исключительно «гусиным» шагом, не отрывая ступни от земли.Фото: pxfuel.com