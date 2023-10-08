Среднемесячная заработная плата жителей Владимирской области увеличилась на 15%. Официальными...

Среднемесячная заработная плата жителей Владимирской области увеличилась на 15%.Официальными данными поделились во Владимирстате на днях. Таким образом, анализируя данные доклада за январь — июль 2023 года, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 49 675,8 руб., в том числе в июле 51 087,4 руб.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась соответственно на 14,6% и на 15,8%.Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по видам экономической деятельности:Что касается пенсий, то по данным ОСФР по Владимирской области, на 1 июля 2023 года (на учете в отделении Фонда пенсионного и социального страхования) состояло 422,5 тысяч пенсионеров.Средний размер назначенных месячных пенсий в регионе - 19 389,9 руб.Фото: pxfuel.com