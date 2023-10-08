В июле сумма превысила 51 тысячу рублей

Среднемесячная номинальная заработная плата жителей Владимирской области за период с января по июль 2023 года выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Такие данные представил Владимирстат в докладе о социально-экономическом положении региона.Согласно информации, за январь-июль средняя сумма превысила 49,6 тысяч рублей, а том числе более 51 тысячи рублей в июле.Напомним, минэкономразвития во Владимирской области на 10% в 2023–2026 годах.