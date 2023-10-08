В Коврове зафиксированы грубые нарушения при благоустройстве двух скверов. Как сообщает...

В Коврове зафиксированы грубые нарушения при благоустройстве двух скверов.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, была проведена проверка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок.И выяснилось, что между администрацией Коврова и ООО «Агуна» в феврале 2023 года было заключено 2 контракта на выполнение работ по благоустройству сквера «Культура» (у «Дворца культуры и техники «Родина») и сквера на улице Комсомольской. Суммы договоров - свыше 25 и 26 млн. рублей соответственно.В нарушение условий контракта подрядной организацией работы в установленный срок выполнены не были.По результатам проверки прокурором директору ООО «Агуна» внесено представление об устранении нарушений. А также в отношении него возбуждено два дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ»).Уточняется, что в данный момент окончание всех работ по благоустройству скверов находится на контроле Ковровской городской прокуратуры.Фото: pxfuel.com