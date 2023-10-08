В одной из деревень Владимирской области произошёл крупный пожар, сгорел частный жилой дом. Речь...

В одной из деревень Владимирской области произошёл крупный пожар, сгорел частный жилой дом.Речь про Александровский район. Сегодня (8 октября) в утреннее время поступил звонок в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области.Выяснилось, что горит частный жилой дом в деревне Рыкулино (на улице Золотой).«По прибытии пожарных подразделений наблюдалось горение дома. Предварительная площадь пожара 100 квадратных метров...» - сообщают в пресс-службе МЧС России по Владимирской области.Информации о погибших и пострадавших пока нет.Судя по кадрам, жилой дом полностью сгорел, несмотря на оперативное участие в тушении подразделений МЧС. Возможно, звонок поступил слишком поздно.Известно, что к ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 10 человек личного состава.В данный момент дознаватель МЧС России устанавливает причину произошедшего.Напоминаем: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно!Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области