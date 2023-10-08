Во Владимире был расширен список капитального ремонта дорог.
Об этом информирует администрация...
Во Владимире был расширен список капитального ремонта дорог.
Об этом информирует администрация областного центра.
В результате проведенных торгов по выбору подрядных организаций на проведение капитального ремонта дорог (в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги») была достигнута экономия денежных средств.
Глава города Владимира Дмитрий Наумов принял решение - в дополнение к плановым семи дорожным объектам - отремонтировать участок дороги на улице Большая Московской: от дома № 68 до перекрестка с переулком Сушкова.
Уточняется, что работы на объекте уже начались. Их выполняет победитель торгов ООО «Владавтодор». Стоимость работ - 9,7 млн. руб.
Сообщается, что подрядчику предстоит отремонтировать около 500 метров дорожного покрытия. Срок окончания работ по контракту - до конца октября 2023 года.
Напомним, что в 2023 году по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» во Владимире уже завершены работы по капитальному ремонту 7 крупных дорожных объектов:
Судогодское шоссе (от дома №33-а по Судогодскому шоссе до автодороги Владимир-Улыбышево-Коняево);
улица Мира (от улицы Почаевской до Большой Нижегородской);
улица Добросельская (от дома № 213 до автодороги Р-132 «Золотое кольцо», восточное соединение с трассой М7 «Волга»);
улица Гвардейская (от улицы Институтский городок до поворота в мкр. Пиганово);
автодорога Лемешки-Оргтруд;
улица Вокзальная (от Вокзального спуска до улицы Большой Нижегородской);
участок автодороги Юрьевец-Спасское (от улицы Гвардейской до разворотного кольца в село Спасское).
Фото: https://vladimir-city.ru