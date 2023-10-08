Во Владимире был расширен список капитального ремонта дорог. Об этом информирует администрация...

Во Владимире был расширен список капитального ремонта дорог.Об этом информирует администрация областного центра.В результате проведенных торгов по выбору подрядных организаций на проведение капитального ремонта дорог (в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги») была достигнута экономия денежных средств.Глава города Владимира Дмитрий Наумов принял решение - в дополнение к плановым семи дорожным объектам - отремонтировать участок дороги на улице Большая Московской: от дома № 68 до перекрестка с переулком Сушкова.Уточняется, что работы на объекте уже начались. Их выполняет победитель торгов ООО «Владавтодор». Стоимость работ - 9,7 млн. руб.Сообщается, что подрядчику предстоит отремонтировать около 500 метров дорожного покрытия. Срок окончания работ по контракту - до конца октября 2023 года.Напомним, что в 2023 году по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» во Владимире уже завершены работы по капитальному ремонту 7 крупных дорожных объектов:Судогодское шоссе (от дома №33-а по Судогодскому шоссе до автодороги Владимир-Улыбышево-Коняево);улица Мира (от улицы Почаевской до Большой Нижегородской);улица Добросельская (от дома № 213 до автодороги Р-132 «Золотое кольцо», восточное соединение с трассой М7 «Волга»);улица Гвардейская (от улицы Институтский городок до поворота в мкр. Пиганово);автодорога Лемешки-Оргтруд;улица Вокзальная (от Вокзального спуска до улицы Большой Нижегородской);участок автодороги Юрьевец-Спасское (от улицы Гвардейской до разворотного кольца в село Спасское).Фото: https://vladimir-city.ru