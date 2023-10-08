Во Владимире Парк Добросельский снова будут благоустраивать. Контракт на 12 684 173,82 млн рублей...

Во Владимире Парк Добросельский снова будут благоустраивать.Контракт на 12 684 173,82 млн рублей выставили на официальном сайте государственных закупок. Заказчик — администрация города Владимира.Все работы необходимо будет выполнить за 3 недели, если быть точнее — за 20 дней. Кстати, на сайте «ЕИС закупки» опубликован и ответ на запрос по данному нюансу:- Добрый день! В извещение о закупе указан срок исполнения контракта - 55 календарных дня, а в проекте контракта в приложении №2 - 20 (двадцать) календарных дней. Просим дать пояснения по фактическому сроку исполнения контракта.Ответ:- В извещении указан срок исполнения контракта – срок, в который обе стороны контракта должны в полном объеме выполнить свои обязательства. То есть срок, в течение которого подрядчик обязан выполнить работы, а заказчик принять и оплатить их. В контракте указан срок выполнения работ Подрядчиком на объекте.В планах: выложить плитки брусчатки на площади около 2 000 квадратных метров, а также поставить 6 светильников с люминесцентными лампам и 22 светильника в форме шара.Напомним, парк Добросельский планировали благоустраивать в 3 этапа. С 2020 по 2022 гг уже были проделаны работы: сделаны пешеходные и велосипедные дорожки, а также создана центральная аллея. Рабочие поставили дог-парк, детскую площадку, деревянный городок, скейт-парк, стационарные туалеты и пр.В рамках третьего этапа планируется поработать над освещением парка, а также над дорожками (с брусчаткой).Официальное окончание подачи заявок (на сайте «ЕИС закупки»): 11 октября 2023 года.Фото: Архив ГТРК «Владимир»