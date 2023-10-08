Во Владимире с 9 по 13 октября можно будет изучить «Азбуку предпринимателя».
Центр «Мой бизнес»...
Во Владимире с 9 по 13 октября можно будет изучить «Азбуку предпринимателя».
Центр «Мой бизнес» приглашает принять участие в обучающей программе «Азбука предпринимателя» - тренинге для начинающих бизнесменов.
Уточняется, что на обучении участники разберут важные аспекты:
карту навыков предпринимателя,
гипотезу в клиентских сегментах,
портрет клиента,
ценностные предложения,
маркетинговый план,
экономику проекта,
а также дорожную карту развития бизнеса.
После обучения предприниматели смогут участвовать в конкурсе на получение гранта (до 500 000 рублей).
Участниками могут стать — физические лица, предприниматели малого и среднего бизнеса до 25 лет.
Для регистрации необходимо заполнить специальную анкету.
Участие — бесплатное в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
Место проведения обучающей программы: город Владимир, Октябрьский проспект, 21. Центр «Мой бизнес».
Дополнительную информацию можно получить по номеру 8 - 910 - 776 - 77 - 79.
Фото: pxfuel.com; https://t.me/moi_biz_33