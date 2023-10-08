Во Владимире заведующая аптекой 5 месяцев тайком забирала часть выручки себе. С заявлением в...

Во Владимире заведующая аптекой 5 месяцев тайком забирала часть выручки себе.С заявлением в городское Управление МВД России обратилась директор по фармацевтической деятельности сети аптек.Заявитель пояснила, что в ходе инвентаризации была выявлена недостача на сумму более 200 000 рублей.Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Полицейские установили круг лиц, у которых был доступ к кассе, и опросили работников.«Под подозрение попала 47-летняя заведующая данной аптекой. Выяснилось, что на протяжении пяти месяцев женщина периодически тайком забирала часть выручки от продажи лекарственных препаратов, и тратила деньги на свои нужды…» - рассказали в пресс-службе УМВД.Как итог: следователем в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).Фото: pxfuel.com