Во Владимирской области для зимнего содержания автодорог будет привлекаться техника лесного...

Во Владимирской области для зимнего содержания автодорог будет привлекаться техника лесного комплекса.На оперативном совещании в Правительстве региона (на минувшей неделе) под председательством Губернатора Александра Авдеева обсудили вопрос закупки дополнительного оборудования для спецтехники Владлесхоза. Её планируется привлекать для уборки дорог на территории региона зимой.Дело в том, что установка навесного оборудования (коммунальных щёток и гидроприводных поворотных отвалов) на «лесную» технику позволит закрыть дефицит спецмашин и избежать коллапсов в случае обильных снегопадов.Решено закупить 27 комплектов навесного оборудования, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Николай Теняков.Осуществить закупку планируется к началу «снежного сезона», в течение ближайших двух месяцев (октября-ноября), информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.Фото: pxfuel.com