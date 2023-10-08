Во Владимирской области два жителя Александровского района брали микрокредиты и не возвращали...
Во Владимирской области два жителя Александровского района брали микрокредиты и не возвращали их.
Об этих историях рассказывают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.
Специалисты отдела дознания ОМВД России по Александровскому району возбудили два уголовных дела по признакам «мошенничества в сфере кредитования».
Фигурантами уголовных дел стали 30-летний и 37-летний местные жители.
Выяснилось, что не связанные между собой мужчины в разное время, в течение нескольких месяцев, обращались в финансово-кредитные организации Александрова, чтобы получить займы.
При этом, как в первом, так и во втором случае, мошенники, оформляя потребительские кредитные договоры, предоставили ложные сведения о своем трудоустройстве и доходах.
Это им позволило получить кредиты - 8 000 рублей и 18 000 рублей, соответственно.
В установленные сроки ни один из них деньги не вернул.
Местонахождение местных жителей было установлено сотрудниками полиции после поступивших заявлений от потерпевшей стороны.
В данный момент расследование уголовных дел продолжается.
Фото: pxfuel.com