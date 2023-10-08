Во Владимирской области два жителя Александровского района брали микрокредиты и не возвращали...

Во Владимирской области два жителя Александровского района брали микрокредиты и не возвращали их.Об этих историях рассказывают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Специалисты отдела дознания ОМВД России по Александровскому району возбудили два уголовных дела по признакам «мошенничества в сфере кредитования».Фигурантами уголовных дел стали 30-летний и 37-летний местные жители.Выяснилось, что не связанные между собой мужчины в разное время, в течение нескольких месяцев, обращались в финансово-кредитные организации Александрова, чтобы получить займы.При этом, как в первом, так и во втором случае, мошенники, оформляя потребительские кредитные договоры, предоставили ложные сведения о своем трудоустройстве и доходах.Это им позволило получить кредиты - 8 000 рублей и 18 000 рублей, соответственно.В установленные сроки ни один из них деньги не вернул.Местонахождение местных жителей было установлено сотрудниками полиции после поступивших заявлений от потерпевшей стороны.В данный момент расследование уголовных дел продолжается.Фото: pxfuel.com