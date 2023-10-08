Во Владимирской области началось исследование сельхозугодий на наличие грызунов. 254 жилые норы на...

Во Владимирской области началось исследование сельхозугодий на наличие грызунов.254 жилые норы на гектар - итог осенней проверки возделываемых полей Юрьев-Польского района.Теплый сентябрь и хорошая кормовая база во время уборки урожая чрезвычайно благоприятны для распространения мышей, отмечают в региональном Россельхозцентре.Уже обследованы 7 районов, мышиные поселения обнаружены на 65 процентах обследованных площадей.На части сельскохозяйственных земель превышен так называемый "экономический порог вредоносности".То есть, плотность вредителей там такова, что необходимо применять защитные меры.Уборка урожая продолжается, итоговые результаты проверки подведут в ноябре.