Во Владимирской области организатору незаконной рубки сосен грозит до 7 лет лишения...

Во Владимирской области организатору незаконной рубки сосен грозит до 7 лет лишения свободы.Выяснилось, что в декабре 2022 года в 65 квартале (26 выделе) Малышеского участкового лесничества (ГКУ ВО «Селивановское лесничество») мужчина при отсутствии разрешительных документов решил организовать рубку сосен.«…. Он причинил тем самым государству материальный ущерб на сумму свыше 160 тыс рублей», поясняют в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.При этом злоумышленник привлек к рубке троих своих знакомых, которые не были в курсе того, что это незаконно.Приятели не успели вывезти спиленную древесину из леса, так как на место преступления прибыли сотрудники полиции и лесничества.В данный момент организатора рубки обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ («незаконную рубку лесных насаждений, совершенную в особо крупном размере»).Уголовное дело направлено в Селивановский районный суд. Уточняется, что обвиняемому может грозить до 7 лет лишения свободы.Фото: pxfuel.com