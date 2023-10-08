Во Владимирском планетарии на уникальной выставке «От спутника до дома на орбите» можно увидеть...

Во Владимирском планетарии на уникальной выставке «От спутника до дома на орбите» можно увидеть редкие космические экспонаты.Во Владимирском планетарии совсем недавно (4 октября) открылась выставка «От спутника до дома на орбите», посвящённая отечественной космонавтике.Экспозиция рассказывает о достижениях одного из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли АО «ВПК «НПО машиностроения». Его работа началась в 1944 году под руководством выдающегося конструктора и ученого, академика Владимира Николаевича Челомея.В открытии выставки 4 октября принял участие заместитель генерального директора предприятия Антон Дегтярев, представители администрации Владимирской области и города Владимира, члены семей академика Челомея и космонавта Павла Поповича – первого командира экипажа космического корабля «Алмаз», ветераны космодрома Байконур. Отмечается, что Антон Олегович провел первую экскурсию по выставке.«Именно на АО «ВПК «НПО машиностроения» были разработаны первая в мире крылатая ракета П-5 с раскрывающимся в полете крылом, первая в стране орбитальная пилотируемая станция, самая массовая в стране межконтинентальная баллистическая ракета УР-100 и еще множество уникальных изделий, работа над которыми успешно продолжается и сегодня…» - сообщается на официальном сайте Владимирского планетария.Уточняется, что на выставке представлены экспонаты, которых нет больше ни в одном музее мира. Среди них, например, кресло космонавта космического корабля, медицинская и техническая аппаратура пилотируемой станции, модели пилотируемого ракетно-космического комплекса «Алмаз» с возвращаемым аппаратом и ракеты-носителя «Протон».Подробнее о ключевых космических проектах АО «ВПК «НПО машиностроения» расскажут информационные постеры, а интерактивные экспонаты будут интересны для детей.Например, ребята смогут «собрать» орбитальную станцию, параллельно изучив названия составляющих ее элементов, узнать — что такое «аварийный запас», которым были оборудованы возвращаемые аппараты на случай приземления в нерасчетной точке, а также услышать голоса космонавтов и конструкторов, сделавших возможным освоение космического пространства.Экспозицию «От спутника до дома на орбите» можно посетить ежедневно, кроме воскресенья с 09.00 до 17.00, в субботу с 11.00 до 14.00.Фото: https://vladimir-city.ru/; http://planetarium33.ru/