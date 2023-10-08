Жителей Владимира призывают активнее сдавать отработанные автомобильные покрышки в бесплатный пункт...

Жителей Владимира призывают активнее сдавать отработанные автомобильные покрышки в бесплатный пункт на Добросельской.Резина в естественных условиях разлагается 120-140 лет. Брошенные шины относятся к 4-му классу опасности. «Их необходимо убирать с улиц и дворов Владимира», напоминает администрация Владимира.На улице Добросельской (дом 230) продолжает работу пункт по приему отработанных автомобильных покрышек.Напомним, соглашение о сотрудничестве и взаимодействие в сфере обращения с отходами в области утилизации автомобильных шин, между администрацией Владимира и ООО «Дмитровский завод РТИ» было подписано ещё 8 июня 2022 года.Важно:Покрышки принимают на утилизацию совершенно бесплатно.По мере накопления их увозят из Владимира на завод в Дмитровском районе Московской области, где перерабатывают в резиновую крошку. Она, в свою очередь, используется при производстве покрытий для детских и спортивных площадок.Влаидмирцам напоминают, что предприятия, организации и жители, официально сдавшие покрышки на пункт приема, освобождаются от платежа за их утилизацию.А вот использование отработанных покрышек для благоустройства придомовых территорий содержит признаки административного правонарушения (ч. 1 ст. 12 Закона Владимирской области от 14.02.2013 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области»).В случае обнаружения подобной «красоты» на участках, жителей города штрафуют.О каких суммах идёт речь?Для граждан — от 800 до 4 000 рублей;для должностных лиц — от 3 000 до 20 000 рублей;для юридических лиц — от 10 000 до 50 000 рублей.Кстати, с 1 октября во Владимире стартовал осенний месячник по благоустройству и санитарной очистке города. Он продлится до 31 октября.На 14 октября (в следующую субботу) назначена дата проведения общегородского субботника.Фото: pxfuel.com