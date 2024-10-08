Напомним, инцидент произошел 15 марта. Пожилая женщина переходила дорогу на красный по улице Мира, возле плавательного бассейна. В этот момент автобус маршрута 29С повернул в сторону Рокадки и

Напомним, инцидент произошел 15 марта. Пожилая женщина переходила дорогу на красный по улице Мира, возле плавательного бассейна. В этот момент автобус маршрута 29С повернул в сторону Рокадки и сбил пенсионерку. В ГАИ уточняли – транспорт ехал на разрешающий сигнал. Страшная авария попала на видео – на кадрах заметно, как 85-летняя жительница шла через проезжую часть