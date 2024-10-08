Напомним, инцидент произошел 15 марта. Пожилая женщина переходила дорогу на красный по улице Мира, возле плавательного бассейна. В этот момент автобус маршрута 29С повернул в сторону Рокадки и
<a href="https://33live.ru/novosti/08-10-2024-vnuk-babushki-kotoruyu-nasmert-sbil-gorodskoj-avtobus-potreboval-s-municipalnogo-perevozchika-15-milliona.html" target="_blank">Внук бабушки, которую насмерть сбил городской автобус, потребовал с муниципального перевозчика 1,5 миллиона</a> - Напомним, инцидент произошел 15 марта. Пожилая женщина переходила дорогу на красный по улице Мира, возле плавательного бассейна. В этот момент автобус маршрута 29С повернул в сторону Рокадки и
[url=https://33live.ru/novosti/08-10-2024-vnuk-babushki-kotoruyu-nasmert-sbil-gorodskoj-avtobus-potreboval-s-municipalnogo-perevozchika-15-milliona.html]Внук бабушки, которую насмерть сбил городской автобус, потребовал с муниципального перевозчика 1,5 миллиона[/url] - Напомним, инцидент произошел 15 марта. Пожилая женщина переходила дорогу на красный по улице Мира, возле плавательного бассейна. В этот момент автобус маршрута 29С повернул в сторону Рокадки и