Фанаты звездной пары не перестают забрасывать Самойлову вопросами о том, как же она забеременела в четвертый раз. Устав от циркулирующих слухов, жена Джигана решила откровенно все рассказать в Инстаграме.

Фанаты звездной пары не перестают забрасывать Самойлову вопросами о том, как же она забеременела в четвертый раз. Устав от циркулирующих слухов, жена Джигана решила откровенно все рассказать в "Инстаграме".Молодая мама решила пошутить и спросила у своих друзей и поклонников, успели ли они сделать ставки на то, кого же они ждут – мальчика или девочку. Она попросила не гадать по форме живота, так как он у нее был точно таким же при остальных беременностях."Отекаю тоже как всегда(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ЭКО мы никакого не делали конечно же)) то что пишут по этому поводу адский бред )) получилось то что получилось )))", – написала Самойлова.5 Ноя 2019 в 1:49 PSTОна также поделилась тем, что в этот раз ей удалось не прибавить 25 килограммов. Но для этого пришлось пойти на жертвы и строго следить за тем, что она ест."Это мое осознанное решение,ну и ещё не конец😅))в этот раз я решила не съедать все на своём пути😅🐷", – добавила жена Джигана.Подписчики девушки оставили более 11 тысяч комментариев под этим постом. Большинство из комментаторов сошлись на том, что не важно, кто будет у звездной четы, потому что дети у них все равно получаются шикарными.Ура!!! Поздравляем !!!!!! У вас дети нереальные вышли 😘😘😘 будем рады и 4-й девочке 🤣🤣❤️🤞оденем 😂😘с любовью", – поддержали Самойлову россияне.