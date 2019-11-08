СЧ СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению предполагаемых участников преступного сообщества в незаконном предпринимательстве...

"СЧ СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению предполагаемых участников преступного сообщества в незаконном предпринимательстве.В ходе предварительного расследования установлено, что злоумышленники, согласно заранее разработанному плану, регистрировали подставных лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. После этого обвиняемые сдавали в аренду юридическим и физическим лицам кассовые аппараты. В них заранее были внесены изменения, не позволяющие оборудованию хранить информацию, необходимую для полного учета денежных расчетов и передачи ее в налоговые органы. Указанная техника использовалась арендаторами на различных рынках, в торговых центрах и иных объектах торговли в Москве, Московской области и других субъектах РФ.За аренду модифицированной техники предполагаемые участники преступного сообщества извлекли доход свыше 120 миллионов рублей. Ущерб, причиненный государству, составил не менее 69 миллионов рублей.По материалам сотрудников СЭБ УФСБ России по г. Москве и Московской области, а также ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 171, 272 и 210 УК РФ, соединенные в одно производство.В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны 14 граждан в возрасте от 30 до 54 лет. Девятерым из них судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, пятеро находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Один из фигурантов объявлен в федеральный розыск.Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Зюзинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.