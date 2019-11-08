Запоминающимся стал эпизод на 62-й минуте матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Тогда вратарь лежа отбил мяч ногой.

Запоминающимся стал эпизод на 62-й минутематча четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Тогда вратарь лежа отбил мяч ногой.Как передает , Акинфеев упал на газон и отразил первую атаку венгров. Почти сразу же последовала вторая, но вратарь ЦСКА успел выставить ногу и чудом отразил удар.Подобное Акинфеев сделал в легендарном матче против сборной Испании на чемпионате мира в 2018 году. Матч закончился со счетом 0:0.