Полузащитник петербургского Зенита Александр Ерохин вызван в расположение сборной России для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы против команд Бельгии и Сан-Марино.

Полузащитник петербургского "Зенита" Александр Ерохин вызван в расположение сборной России для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы против команд Бельгии и Сан-Марино.Ранее стало известно, что полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев из-за повреждения не сможет помочь сборной России в матчах отбора Евро-2020. Главный тренер "летучих мышей" Альберт Селадес сообщил, что у россиянина "дискомфорт в бедре".Ерохин дебютировал в составе сборной России в августе 2016 года. На его счету 24 матча и один гол за свою национальную команду.Для подготовки к отборочным матчам ЧЕ-2020 с Бельгией и Сан-Марино в расположение сборной России вызван полузащитник Александр Ерохин pic.twitter.com/d9AKh4fGCL— Сборная России (@TeamRussia) November 8, 2019Напомним, матч сборной России против бельгийцев состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге, а встреча против Сан-Марино будет выездной и пройдет 19 ноября в Сервалле. Ранее подопечные Станислава Черчесова досрочно гарантировали себе выход в основной этап Евро-2020.