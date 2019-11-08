Голливудский актер Ален Делон известен своей безграничной любовью к животным. Правда, недавно стало известно, что артист внезапно пожелал умертвить любимого пса.

Голливудский актер Ален Делон известен своей безграничной любовью к животным. Правда, недавно стало известно, что артист внезапно пожелал умертвить любимого пса.В одном из интервью актер признался, что обществу людей куда больше предпочитает компанию животных. Примечательно, что во время беседы с журналистами голливудский красавец все время сюскался со своими собаками, с которыми и прибыл на встречу с представителями прессы. Тогда поведение Делона показалось странным, однако кинологи его поддержали."Чем больше говоришь с собаками, чем больший словарный запас используешь в общении с ними, тем больший отклик можно получить. Так что нормальный мужик этот Делон, все он правильно делает. Даже еслисобака не обучена и подобрана на помойке, она все равно распознаетинтонацию, с которой ты к ней подошел", – высказалась в отношении актера кинолог Анна Барятинская.Тем не менее, любовь к животным бывает чрезмерна, а порой и жестока. Так недавно стало известно, что в своем завещании голливудская звезда потребовала мучительной смерти для своего любимого пса. Актер попросил родных усыпить собаку, если он умрет первым. Стоит отметить, что усыпление – вещь до сих пор неоднозначная. Некоторые животные умирают быстро, а некоторые могут мучиться часами в зависимости от личных особенностей.30 Окт 2019 в 5:43 PDTВпрочем, сам Ален Делон считает, что это – акт милосердия. По его мнению, подобное обращение с собакой будет лучше, нежели животноебудет мучиться от тоски по хозяину. По всей видимости, актеру сложно предположить, что любовь к жизни может быть сильнее, чем любовь кнему, издание Teleprogramma.pro.