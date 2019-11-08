Капитан сборной России по хоккею Антон Бурдасов поделился впечатлениями от поражения от Финляндии (3:4) в первом матче Еврохоккейтура сезона-2019/20 – Кубка Карьяла.

Капитан сборной России по хоккею Антон Бурдасов поделился впечатлениями от поражения от Финляндии (3:4) в первом матче Еврохоккейтура сезона-2019/20 – Кубка Карьяла."Старались, просто плохо сыграли на своем пятаке. Будем это исправлять, а так, в принципе, не в чем упрекнуть. Команда билась. Считаю, полностью переиграли, но по счету уступили, – приводит слова Бурдасова пресс-служба ФХР. – Очень удобно, когда соперник устает, а защитник подключаются в атаку. Нападающим легче, появляется много разных комбинаций. Мне кажется, это современный хоккей".Напомним, в следующем матче турнира подопечные Алексея Кудашова в субботу, 9 ноября, на льду "Хартвалл Арены" в Хельсинки сыграют с национальной командой Швеции.