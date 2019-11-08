Отчет Федерации независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association представил отчет, в котором предрек миллениалам (тем, кто родился в период с 1991 по 1996 год) незавидное будущее. Из-за проблем со здоровьем им грозят безработица, огромные траты на лечение и ранняя смерть.

Отчет Федерации независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association представил отчет, в котором предрек миллениалам (тем, кто родился в период с 1991 по 1996 год) незавидное будущее.Они, как следует из отчета, самое образованное поколение, которое когда-либо проживало на Земле, но их проблемы со здоровьем могут многим помешать добиться успеха.В частности, исследователи выяснили, что представители "тысячелетников" теряют здоровье быстрее, и смертность среди них почти в полтора раза выше, чем у людей предыдущего "поколение Х" (представители которого родились в 1961-1981 годах).Главные проблемы миллениалов, как следует из отчета, — гипертония, высокий уровень холестерина, депрессия, а кроме того, высокий процент самоубийств и смертей от передозировок.Из-за этого, считают исследователи, люди этого поколения не смогут работать с должной эффективностью, а многим представителям миллениалов из-за проблем со здоровьем и вовсе грозит безработица.При этом в докладе представлены два возможных сценария развития ситуации с этим поколением.В базовом рассматривается вариант, что миллениалы смогут каким-то образом исправить текущую тенденцию, а вот при неблагоприятном сценарии они будут тратить на лечение на треть больше, но все равно им грозит 40-процентное увеличение смертности по сравнению с поколением Х в том же возрасте, передает РИА Новости.