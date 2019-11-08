Анастасия Волочкова стала гостьей онлайн эфира Дни.ру. Балерина предупредила, что не боится никаких вопросов, что можно поднимать самые острые темы. Корреспондент Дни.ру воспользовался этой уникальной возможностью.

Анастасия Волочкова стала гостьей онлайн эфира "Дни.ру". Балерина предупредила, что не боится никаких вопросов, что можно поднимать самые острые темы. Корреспондент "Дни.ру" воспользовался этой уникальной возможностью.Перед встречей с самой известной балериной страны редакция попросила читателей написать, что было бы им интересно спросить. "Чем лучше напиваться – водкой или шампанским? От"Столичной" голова правда не болит на утро?", "Есть ли у вас алкогольная зависимость?", – таких вопросов было немало."Настя, почему люди, которые вас не знают лично, считают, будто вы не просыхаете?" – спросили "Дни.ру" королеву инстаграма и богиню шпагата. "Я не обращаю внимания на все эти байки, сплетни и домыслы, – смеется Настя. – У нас полстраны бухает, и ничего. А когда Волочкова после своей премьеры, ради которой по 9 часов в день репетировала и сбивала в кровь ноги, появится с бокалом шампанского, то все сразу думают, что я пьяная, что алкоголик"."Скажите, реально пьющий и непросыхающий человек может каждый божий день приходить в балетный зал, становиться на пуанты и заниматься? – задает риторический вопрос Волочкова. – У меня вчера была премьера в Красногорске, и я только один день позволила себе отдохнуть, потому что не было физических сил. Какое пьянство?!""У меня есть проект "Балерина в зазеркалье", где я выполняют, рискуя жизнью, сложнейшие трюки, вишу на полотнах вниз головой, – говорит Волочкова. – Я бы посмотрела, смогли бы это повторить "трезвенники", которые обвиняют меня в беспробудном пьянстве. Смогли бы он хотя бы встать на пуанты?"8 Ноя 2019 в 12:06 PSTУхоженная, точеная, стильная, – Анастасия Юрьевна похудела, похорошела, изменилась. И меньше всего похожа на алкоголичку. А если это было бы и так, то дай бог всем выглядеть, как Настя. Сама же она обращается ко всем завистникам словами из новой песни обожаемой Аллы Пугачевой на стихи Карины Филиповой:Перестаньте меня вычислять, осуждать и оплакивать,Я сама добровольно распахнутой настежь стою,Никогда на добро не жалела я силы растрачивать,Я не всех одинаково – каждого больше люблю!