Застройщики 1,7 тысячи домов в России находятся на стадии банкротства, заявил вице-премьер Виталий Мутко. Он призвал регионы более ответственно подходить к вопросу обманутых дольщиков.

Мутко подчеркнул, что речь идет только о тех компаниях, которые признаны банкротами. В 3,5 тысячи домов задержка сроков ввода превышает 6 месяцев, передает РИА Новости.Власти регионов, где протестуют обманутые дольщики, должны активнее работать с проблемой – только за счет федерального бюджета ее не решить, отметил вице-премьер. Он сообщил, что постоянно встречает у дома правительства обманутых дольщиков из Подмосковья."Коллеги, почему вы на нас постоянно переключаете (эти проблемы - ред.)? Это ваши граждане, вы выдавали разрешения на строительство, всех застройщиков вы знаете", - сказал он, обращаясь к руководству Московской области. Много обращений поступает от дольщиков из Краснодарского края, Ленинградской области, Татарстана и Адыгеи.По каждому региону России, где есть застройщик-банкрот, должна быть составлена дорожная карта, чтобы граждане знали, кто и когда достроит их дома.В свою очередь гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун заявил, что фонд может взять на достройку половину из недостроенных по стране 12 миллионов квадратных метров жилья.