Бурую медведицу Маша, которую хозяева бросили в клетке а в Лахденпохском районе, отправили в питомник Московской области. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Артур Парфенчиков, передает ГТРК Карелия.

Бурую медведицу Маша, которую хозяева бросили в клетке а в Лахденпохском районе, отправили в питомник Московской области. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Артур Парфенчиков, передает ГТРК "Карелия".Ее судьбу волновала многих жителей республики. По поручению главы региона сотрудники Министерства природы нашли животному новый дом."Медведице сделали все обязательные прививки, провели осмотр, после чего специалисты ветеринарной службы отправили Машу на специализированном автомобиле в питомник старейшего в России приюта для бездомных животных "Бим". Убежден, что в подмосковном центре ей будет оказана профессиональная помощь и она сможет быстро освоиться на новом месте",— рассказал Артур Парфенчиков.Напомним, медведицу оставили одну в клетке прошлые хозяева. Хищник находился в плачевном состоянии. После того, как эта история получила огласку в соцсетях, вопросом занялись в Минприроды Карелии.