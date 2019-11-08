Переправа через Керченский пролив не дает спокойно спать нервным украинцам. Открытие автомобильного движения по Крымскому мосту серьезно пошатнуло психическое здоровье злопыхателей. На очереди запуск железнодорожного движения. На этом фоне переправа подверглась новой информационной атаке.
Переправа через Керченский пролив не дает спокойно спать нервным украинцам. Открытие автомобильного движения по Крымскому мосту серьезно пошатнуло психическое здоровье злопыхателей. На очереди запуск железнодорожного движения. На этом фоне переправа подверглась новой информационной атаке.
Очередное помутнение сознания у пышущих злобой украинских
комментаторов вызвала новость о скором запуске железнодорожного сообщения по
Крымскому мосту. Движение начнется 23 декабря.
Мимо такого события украинские СМИ пройти не могли.
Публиковать очередные нелепые прогнозы о скором обрушении переправы и прочих
катаклизмах тамошним журналистам уже не с руки – народ не поверит. Но поднять
негативную информационную волну было необходимо.
Украинские журналисты не нашли ничего лучше, как в очередной
раз обвинить Москву в "оккупации" полуострова. "Оккупанты начали
продавать билеты на поезда через Крымский мост", "Стартовали продажи
билетов в оккупированный Крым" – подобными заголовками пестрят передовицы
в СМИ Незалежной.
Но повлиять на читателя озлобленные на Россию журналисты уже не в состоянии. Люди научились отличать правду от вымысла и пропаганды.
"Оккупанты не строят мосты. Оккупанты их разрушают, когда бомбят
Донбасс", – написала пользователь Кристина Стефанова. "Это просто
продаются билеты в кинотеатры, смотреть мосфильмовское творение про
железнодорожный мост", – пошутил Rabinovich Alexander.
В пятницу, 8 ноября, появилось расписание первых поездов
через . Они свяжут Москву и Санкт-Петербург с Симферополем и
Севастополем.
7 Ноя 2019 в 11:53 PST
Первый поезд отправится из северной столицы днем 23 декабря.
Через 43,5 часа он прибудет в Севастополь.
А ближе к полуночи 23 декабря начнет свой путь состав
из Москвы в Симферополь. Время в пути – 33 часа. После этого поезда через
поедут обратно. Купить билеты в кассах можно с
сегодняшнего дня.