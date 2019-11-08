Переправа через Керченский пролив не дает спокойно спать нервным украинцам. Открытие автомобильного движения по Крымскому мосту серьезно пошатнуло психическое здоровье злопыхателей. На очереди запуск железнодорожного движения. На этом фоне переправа подверглась новой информационной атаке.

Переправа через Керченский пролив не дает спокойно спать нервным украинцам. Открытие автомобильного движения по Крымскому мосту серьезно пошатнуло психическое здоровье злопыхателей. На очереди запуск железнодорожного движения. На этом фоне переправа подверглась новой информационной атаке.Очередное помутнение сознания у пышущих злобой украинскихкомментаторов вызвала новость о скором запуске железнодорожного сообщения поКрымскому мосту. Движение начнется 23 декабря.Мимо такого события украинские СМИ пройти не могли.Публиковать очередные нелепые прогнозы о скором обрушении переправы и прочихкатаклизмах тамошним журналистам уже не с руки – народ не поверит. Но поднятьнегативную информационную волну было необходимо.Украинские журналисты не нашли ничего лучше, как в очереднойраз обвинить Москву в "оккупации" полуострова. "Оккупанты началипродавать билеты на поезда через Крымский мост", "Стартовали продажибилетов в оккупированный Крым" – подобными заголовками пестрят передовицыв СМИ Незалежной.Но повлиять на читателя озлобленные на Россию журналисты уже не в состоянии. Люди научились отличать правду от вымысла и пропаганды."Оккупанты не строят мосты. Оккупанты их разрушают, когда бомбятДонбасс", – написала пользователь Кристина Стефанова. "Это простопродаются билеты в кинотеатры, смотреть мосфильмовское творение прожелезнодорожный мост", – пошутил Rabinovich Alexander.В пятницу, 8 ноября, появилось расписание первых поездовчерез . Они свяжут Москву и Санкт-Петербург с Симферополем иСевастополем.7 Ноя 2019 в 11:53 PSTПервый поезд отправится из северной столицы днем 23 декабря.Через 43,5 часа он прибудет в Севастополь.А ближе к полуночи 23 декабря начнет свой путь составиз Москвы в Симферополь. Время в пути – 33 часа. После этого поезда черезпоедут обратно. Купить билеты в кассах можно ссегодняшнего дня.