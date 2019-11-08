Певица внезапно поменяла образ. Ани Лорак обрезала челку и выкрасила волосы.

Певица внезапно поменялаобраз. Ани Лорак обрезала челку и выкрасила волосы.В личном "Инстаграм"знаменитость опубликовала свежее фото. В кадре артистка позирует в шелковойблузке с необычным принтом и черной кожаной юбке.Волосы знаменитости сталиярче, благодаря появившемуся на них каштановому отливу. Также Ани Лорак сделалидерзкую челку."С маленького шага начинаетсядорога. 😃 С улыбки начинается состояние счастья!Хорошего, теплого дня! (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)" – отметила под снимком вокалистка.Поклонники преобразованиямиостались довольны. осыпали градом из комплиментов. Кто-то удивленноотметил, что такая несущественная деталь как челка, сделала звезду моложе и менееузнаваемой."Божжжжжжже как красиво 😍😍😍😍😍😍😍❤❤❤❤", "Оооо, блузочка в сапожек, прикольно👌👌👌😊", "Очень красивый образ", "Я вас не узнала 🙈❤️❤️", "Самая прекрасная, самая лучшая", "Какаякрастока!!! С ума сойти", "Подскажите пожалуйста цвет волос это какой? Какаякраска", – писали пользователи Сети.8 Ноя 2019 в 2:24 PSTНапомним, не так давно 41-летняязаявила, что смогла обрести женское счастье. Однако под венец она пока несобирается. По словам артистки, расставание с супругом Муратом Налчаджиоглу было настолько мучительным, что она теперь не верит в замужество. Знаменитостьдобавила, что ее молодой человек, 27-летний продюсер лейбла Black Star ЕгорГлеб, придерживается таких же взглядов на жизнь.