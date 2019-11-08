Певица внезапно поменяла
образ. Ани Лорак обрезала челку и выкрасила волосы.
Певица внезапно поменяла
образ. Ани Лорак обрезала челку и выкрасила волосы.
В личном "Инстаграм"
знаменитость опубликовала свежее фото. В кадре артистка позирует в шелковой
блузке с необычным принтом и черной кожаной юбке.
Волосы знаменитости стали
ярче, благодаря появившемуся на них каштановому отливу. Также Ани Лорак сделали
дерзкую челку.
"С маленького шага начинается
дорога. 😃 С улыбки начинается состояние счастья!
Хорошего, теплого дня! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)" – отметила под снимком вокалистка.
Поклонники преобразованиями
остались довольны. осыпали градом из комплиментов. Кто-то удивленно
отметил, что такая несущественная деталь как челка, сделала звезду моложе и менее
узнаваемой.
"Божжжжжжже как красиво 😍😍😍😍😍😍😍❤❤❤❤", "Оооо, блузочка в сапожек, прикольно👌👌👌😊", "Очень красивый образ", "Я вас не узнала 🙈❤️❤️", "Самая прекрасная, самая лучшая", "Какая
крастока!!! С ума сойти", "Подскажите пожалуйста цвет волос это какой? Какая
краска", – писали пользователи Сети.
8 Ноя 2019 в 2:24 PST
Напомним, не так давно 41-летняя
заявила, что смогла обрести женское счастье. Однако под венец она пока не
собирается. По словам артистки, расставание с супругом Муратом Налчаджиоглу было настолько мучительным, что она теперь не верит в замужество. Знаменитость
добавила, что ее молодой человек, 27-летний продюсер лейбла Black Star Егор
Глеб, придерживается таких же взглядов на жизнь.