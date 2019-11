Скандалом завершился один из матчей скромного по теннисным меркам турнира ITF в американском Лас-Вегасе. Кэтрин Себов из Канады обыграла хозяйку кортов Алисию Паркс со счетом 6:0, 7:6, после чего во время рукопожатия спортсменки сошлись в рукопашной.

Поначалу игра у 256-й ракетки мира Себов шла отлично, но во второй партии она допустила несколько ошибок и едва спаслась на тай-брейке. Ее соперница, которая стоит в рейтинге на 410-й позиции, была, естественно, расстроена, а канадка агрессивно крикнула после матча: "Come on!"Уже во время рукопожатия у сетки эмоции продолжали бить ключом: Себов слишком сильно сжала руку соперницы, Паркс ответила тем же, после чего между теннисистками началась потасовка. Разнимать девушек пришлось главному арбитру, который довольно быстро соскочил с судейской вышки. Но разнять девушек удалось только после вмешательства тренеров.OMG ...Catfight in Vegas. (Via https://t.co/8BP7cNFqA1) pic.twitter.com/0N8rw9QaXA— Paps (@DatGoneIt77) 7 ноября 2019 г.