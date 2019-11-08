Телеведущая и экс-участница шоу Дом-2 объяснила, почему Ксения
Собчак организовала кампанию по ее очернению. Виктория Боня считает, что журналистка
завидует привлекательным женщинам.
Телеведущая и экс-участница шоу "Дом-2" объяснила, почему Ксения
Собчак организовала кампанию по ее очернению. Виктория Боня считает, что журналистка
завидует привлекательным женщинам.
Телеведущая подчеркнула, что у Ксении Анатольевны "аллергия
на красивых женщин". Именно поэтому знаменитость заказывала порочащие Викторию
Боню статьи.
По словам экс-участницы шоу "Дом-2", хакеры взломали WhatsApp
Ксении и опубликовали ее переписки. Благодаря этому Виктория выяснила, что именно
журналистка организовала ее травлю. Более того, Собчак говорила гадости за
спиной у Бони.
"Там был такой замес, замут, потому что была жуткая зависть.
Я поехала жить в Монако, у меня молодой муж, красивый, принц практически. Тут я
выхожу на Канский фестиваль, показы, везде меня приглашают. И надо все это
перевернуть: то у меня платье подделка, то педикюр отвалился, якобы у меня не
приглашали и не пускали, и тому подобное. Потом выяснилось, что это были заказы от Ксении
Анатольевны, чтобы меня там поливали грязью", – сказала знаменитость.
признается, что поступок Ксении Собчак ее
удивил. Имея такой статус в обществе, журналистка опустилась до распускания грязных
сплетен. Телеведущую удивила степень лицемерия Собчак, ведь при встрече Ксения вела
себя более чем дружелюбно.
"Низменный, подлый человек, который еще не пришел к такому
уровню саморазвития, чтобы в принципе смотреть на жизнь созидательно. Ей нужно
кого-то унижать, оскорблять, чтобы ярчить. Без этого она не может" – сказала
в эфире ютуб-шоу "Ходят Слухи".