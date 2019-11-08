Телеведущая и экс-участница шоу Дом-2 объяснила, почему Ксения Собчак организовала кампанию по ее очернению. Виктория Боня считает, что журналистка завидует привлекательным женщинам.

Телеведущая и экс-участница шоу "Дом-2" объяснила, почему КсенияСобчак организовала кампанию по ее очернению. Виктория Боня считает, что журналистказавидует привлекательным женщинам.Телеведущая подчеркнула, что у Ксении Анатольевны "аллергияна красивых женщин". Именно поэтому знаменитость заказывала порочащие ВикториюБоню статьи.По словам экс-участницы шоу "Дом-2", хакеры взломали WhatsAppКсении и опубликовали ее переписки. Благодаря этому Виктория выяснила, что именножурналистка организовала ее травлю. Более того, Собчак говорила гадости заспиной у Бони."Там был такой замес, замут, потому что была жуткая зависть.Я поехала жить в Монако, у меня молодой муж, красивый, принц практически. Тут явыхожу на Канский фестиваль, показы, везде меня приглашают. И надо все этоперевернуть: то у меня платье подделка, то педикюр отвалился, якобы у меня неприглашали и не пускали, и тому подобное. Потом выяснилось, что это были заказы от КсенииАнатольевны, чтобы меня там поливали грязью", – сказала знаменитость.признается, что поступок Ксении Собчак ееудивил. Имея такой статус в обществе, журналистка опустилась до распускания грязныхсплетен. Телеведущую удивила степень лицемерия Собчак, ведь при встрече Ксения веласебя более чем дружелюбно."Низменный, подлый человек, который еще не пришел к такомууровню саморазвития, чтобы в принципе смотреть на жизнь созидательно. Ей нужнокого-то унижать, оскорблять, чтобы ярчить. Без этого она не может" – сказалав эфире ютуб-шоу "Ходят Слухи".