Бывшая участница группы SEREBRO 22-летняя Ирина Титова рассказала, что певица Ольга Серябкина была не последним человеком в лейбле Максима Фадеева MALFA. Пользуясь служебным положением, артистка унижала коллег.

Бывшая участница группы SEREBRO 22-летняя Ирина Титоварассказала, что певица Ольга Серябкина была не последним человеком в лейбле МаксимаФадеева MALFA. Пользуясь служебным положением, артистка унижала коллег.Около года назад девичий коллектив SEREBRO полностью поменялсостав. Солистками трио стали: Ирина Титова, Лиза Корнилова и Марианна Кочурова.Поклонники группы встретили девушек прохладно, молодых артисток сильнокритиковали, однако они продолжали работать.По словам Ирины Титовой, первое время ей нравилось работатьв лейбле. Она была счастлива сотрудничать с продюсером Максимом Фадеевым. Ей,непрофессиональной певице, удалось попасть на большую сцену. Поначалу помогалаим и правая рука основателя MALFA – Ольга Серябкина."Я думала, что это от чистого сердца. Но ошибалась. Послевыступления на "Славянском базаре" в Витебске Оля собрала нас у себя ипринялась критиковать. Сказала, что среди нас только одна артистка – Марианна",– вспомнила Ирина Титова.Ольга ругалась на коллег используя ненормативную лексику. Втот момент Ирина боялась даже рта открыть."Стала критиковать Лизу за вокал. На что Лиза ответила, чтостарается и занимается с педагогом за свои деньги. Оля сказала ей заткнуться. Яв это время просто уперлась взглядом в стену. Потом она перешла ко мне, заявив,что я в этой жизни ничего, кроме своих "ноготочков" и "шпагатов", не умею. Япродолжала смотреть на стену. Вдруг Оля повысила голос: "Смотри на меня! Иначевстанешь и уйдешь отсюда. Что страх потеряла?! Слишком уверенная стала?!" -рассказала экс-солистка SEREBRO в ютуб-шоу "Антителек".Ирина не смогла терпеть оскорбления, она встала и вышла. Черезнеделю Ольга Серябкина вновь устроила собрание. Певица требовала у Титовойизвинений. "Я не стала этого делать, ведь, по сути, это она меня послала. Послеконфликта Ольга забрала песню "Опаленные солнцем", которую должны былиисполнять мы", – поделилась девушка.Спустя время Ирину Титову уволили из группы. Правда, девушкалишилась работы не из-за , она закрутила роман с сотрудником MALFA."Нам разрешены были отношения, но не с коллегами по лейблу.Кстати, этого парня тоже уволили. Сейчас мы с ним не вместе", – поведала бывшаяучастница SEREBRO.Несмотря на неприятные эпизоды, Ирина Титова благодарна за предоставленный шанс. Девушка продолжает заниматься вокалом,но делает это исключительно для души.