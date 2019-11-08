Бывшая участница группы SEREBRO 22-летняя Ирина Титова
рассказала, что певица Ольга Серябкина была не последним человеком в лейбле Максима
Фадеева MALFA. Пользуясь служебным положением, артистка унижала коллег.
Бывшая участница группы SEREBRO 22-летняя Ирина Титова
рассказала, что певица Ольга Серябкина была не последним человеком в лейбле Максима
Фадеева MALFA. Пользуясь служебным положением, артистка унижала коллег.
Около года назад девичий коллектив SEREBRO полностью поменял
состав. Солистками трио стали: Ирина Титова, Лиза Корнилова и Марианна Кочурова.
Поклонники группы встретили девушек прохладно, молодых артисток сильно
критиковали, однако они продолжали работать.
По словам Ирины Титовой, первое время ей нравилось работать
в лейбле. Она была счастлива сотрудничать с продюсером Максимом Фадеевым. Ей,
непрофессиональной певице, удалось попасть на большую сцену. Поначалу помогала
им и правая рука основателя MALFA – Ольга Серябкина.
"Я думала, что это от чистого сердца. Но ошибалась. После
выступления на "Славянском базаре" в Витебске Оля собрала нас у себя и
принялась критиковать. Сказала, что среди нас только одна артистка – Марианна",
– вспомнила Ирина Титова.
Ольга ругалась на коллег используя ненормативную лексику. В
тот момент Ирина боялась даже рта открыть.
"Стала критиковать Лизу за вокал. На что Лиза ответила, что
старается и занимается с педагогом за свои деньги. Оля сказала ей заткнуться. Я
в это время просто уперлась взглядом в стену. Потом она перешла ко мне, заявив,
что я в этой жизни ничего, кроме своих "ноготочков" и "шпагатов", не умею. Я
продолжала смотреть на стену. Вдруг Оля повысила голос: "Смотри на меня! Иначе
встанешь и уйдешь отсюда. Что страх потеряла?! Слишком уверенная стала?!" -
рассказала экс-солистка SEREBRO в ютуб-шоу "Антителек".
Ирина не смогла терпеть оскорбления, она встала и вышла. Через
неделю Ольга Серябкина вновь устроила собрание. Певица требовала у Титовой
извинений. "Я не стала этого делать, ведь, по сути, это она меня послала. После
конфликта Ольга забрала песню "Опаленные солнцем", которую должны были
исполнять мы", – поделилась девушка.
Спустя время Ирину Титову уволили из группы. Правда, девушка
лишилась работы не из-за , она закрутила роман с сотрудником MALFA.
"Нам разрешены были отношения, но не с коллегами по лейблу.
Кстати, этого парня тоже уволили. Сейчас мы с ним не вместе", – поведала бывшая
участница SEREBRO.
Несмотря на неприятные эпизоды, Ирина Титова благодарна за предоставленный шанс. Девушка продолжает заниматься вокалом,
но делает это исключительно для души.