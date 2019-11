Нападающий Лестер Сити Джейми Варди признан лучшим игроком английской премьер-лиги в октябре. В голосовании 32-летний футболист обошел нападающего Челси Тэмми Абрахама и форварда Манчестер Сити Серхио Агуэро.

Нападающий "Лестер Сити" Джейми Варди признан лучшим игроком английской премьер-лиги в октябре. В голосовании 32-летний футболист обошел нападающего "Челси" Тэмми Абрахама и форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро."Лестер" в октябре в рамках чемпионата Англии проиграл "Ливерпулю" (1:2), а затем обыграл "Бернли" (2:1) и "Саутгемптон" (9:0). Варди в противостоянии со "святыми" оформил хет-трик, в игре с "бордовыми" забил один мяч и с десятью голами лидирует в гонке бомбардиров.Your @EASPORTSFIFA Player of the Month for October is... @vardy7