Франция в ближайшее время пришлет России официальное приглашение участвовать в восстановлении собора Парижской Богоматери. Это подтвердил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Франция в ближайшее время пришлет России официальное приглашение участвовать в восстановлении собора Парижской Богоматери. Это подтвердил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Как заявил Швыдкой, это говорит о признании Францией достоинств российской науки, передает "Россия 24".В апреле в соборе Парижской Богоматери произошел крупный пожар. Огонь разрушил шпиль и крышу и повредил несущую конструкцию. Пожар удалось ликвидировать только на следующее утро. Спустя несколько дней после инцидента МЧС России заявило о готовности отправить во Францию специалистов для помощи в установлении причин пожара и оценки устойчивости собора.