Один из игровых эпизодов матча футбольной Лиги Европы между английским Вулверхэмптоном и словацким Слованом едва не закончился трагически. Оборонец гостей Кенан Байрич потерял сознание после попадания мячом в голову после удара Рауля Хименеса.

Один из игровых эпизодов матча футбольной Лиги Европы между английским "Вулверхэмптоном" и словацким "Слованом" едва не закончился трагически. Оборонец гостей Кенан Байрич потерял сознание после попадания мячом в голову после удара Рауля Хименеса.Форвард английского клуба Хименес нанес удар через себя и попал в голову Байричу, сообщает Спортбокс.Ru. Футболист "Слована" оказался в нокауте, потерял сознание и упал на газон. В течение 10 минут врачи оказывали помощь Байричу, но он не смог продолжить встречу.Игрока положили игрока на носилки и доставили в ближайший госпиталь. Главный тренер "Слована" Ян Козак сообщил, что у защитника сотрясение мозга: "Он в сознании, но не поедет с нами в Словакию, а останется в больнице под наблюдением местных медиков".