Опорный полузащитник петербургского Зенита Вильмар Барриос и защитник Йордану Осорио вызваны в сборные Колумбиии и Венесуэлы соответственно для участия в подготовке к ноябрьским товарищеским матчам.

Опорный полузащитник петербургского "Зенита" Вильмар Барриос и защитник Йордану Осорио вызваны в сборные Колумбиии и Венесуэлы соответственно для участия в подготовке к ноябрьским товарищеским матчам.Барриос будет готовиться к играм против Перу (15 ноября) и Эквадора (19 ноября). Как сообщает пресс-служба "Зенита", Осорио вместе со своей сборной предстоит 19 ноября в Осаке встретится с командой Японии.На счету колумбийца 24 матча за национальную команду, а в активе венесуэльца 11 игр за свою сборную.