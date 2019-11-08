Актриса украсила обложку модного журнала. Эвелину Бледанс запечатлели в необычном образе.

Актриса украсила обложку модного журнала. Эвелину Бледанс запечатлелив необычном образе.Артистка стала лицом ноябрьского выпуска глянцевого изданияо моде. Звезда показала обложку нового выпуска в "Инстаграм".Для фотосессии знаменитости сделали необычную высокую прическу.Визажист нанес Эвелине макияж в стиле "New Look", что в переводе с английскогоозначает "свежий взгляд": минимум ярких цветов, акцент на глазах, бровях игубах.Из аксессуаров на Бледанс были только серьги и массивноекольцо. Звезда была облачена в плащ свободного кроя золотого оттенка."Вышел журнал с моей обложкой. Вынос соответствует? "Идущаяпо жизни, как по лезвию меча", – спросила у подписчиковОдной из первых на публикацию откликнулась телеведущая ДанаБорисова. Знаменитость оценила пост двумя смайликами: восторженнымвлюбленным и большим пальцем вверх.7 Ноя 2019 в 11:18 PST"За этим стоит – колоссальный ежедневный труд!!! Под лежачийкамень – вода не течет!!!! Эвелина, так держать!!!!!🌹🏆🌹подписаны! следим!🧐 (здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", "Фото на обложке 🔥, выражает внутреннюю силу иуверенность, соответствует на все 100!👏", "Обложка супер👏 🤩но подпись ? Это же не о вас 😄 вы позитивная, светящаяся , лучезарная 💃🏼, летящая ) не думаю что 🤔 вы олицетворение внутренней борьбы ...)",– рассуждали поклонники .