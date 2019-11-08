Актриса украсила обложку модного журнала. Эвелину Бледанс запечатлели
в необычном образе.
Актриса украсила обложку модного журнала. Эвелину Бледанс запечатлели
в необычном образе.
Артистка стала лицом ноябрьского выпуска глянцевого издания
о моде. Звезда показала обложку нового выпуска в "Инстаграм".
Для фотосессии знаменитости сделали необычную высокую прическу.
Визажист нанес Эвелине макияж в стиле "New Look", что в переводе с английского
означает "свежий взгляд": минимум ярких цветов, акцент на глазах, бровях и
губах.
Из аксессуаров на Бледанс были только серьги и массивное
кольцо. Звезда была облачена в плащ свободного кроя золотого оттенка.
"Вышел журнал с моей обложкой. Вынос соответствует? "Идущая
по жизни, как по лезвию меча", – спросила у подписчиков
Одной из первых на публикацию откликнулась телеведущая Дана
Борисова. Знаменитость оценила пост двумя смайликами: восторженным
влюбленным и большим пальцем вверх.
7 Ноя 2019 в 11:18 PST
"За этим стоит – колоссальный ежедневный труд!!! Под лежачий
камень – вода не течет!!!! Эвелина, так держать!!!!!🌹🏆🌹
подписаны! следим!🧐 (здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", "Фото на обложке 🔥, выражает внутреннюю силу и
уверенность, соответствует на все 100!👏", "Обложка супер
👏 🤩но подпись ? Это же не о вас 😄 вы позитивная, светящаяся , лучезарная 💃🏼, летящая ) не думаю что 🤔 вы олицетворение внутренней борьбы ...)",
– рассуждали поклонники .