Французский нападающий лондонского Челси Оливье Жиру может продолжить карьеру в итальянской серии А. На 33-летнего чемпиона мира претендует миланский Интер.

Французский нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру может продолжить карьеру в итальянской серии А. На 33-летнего чемпиона мира претендует миланский "Интер".Наставник "черно-синих" Антонио Конте в зимнее трансферное окно планирует усилить каждую позицию в клубе. Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, 50-летний специалист ищет опытного футболиста в нападение, в список подходящих кандидатов вошел французский нападающий лондонцев.Напомним, Жиру – воспитанник "Гренобля", летом 2010 года стал игроком "Монпелье", откуда в 2012 году за 12 миллионов евро перешел в лондонский "Арсенал", а летом 2018 года стал игроком "Челси".В активе Оливье 253 игры, 105 голов и 41 голевая передача за "Арсенал", а также 69 игр, 19 голов и 13 передач за "Челси". Также на его счету 94 матча и 37 мячей за сборную Франции, в составе которой он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России.