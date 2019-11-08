Противовоздушная оборона Ирана сообщила, что перехватила беспилотник, который незаконно пересек границу Исламской Республики в районе портового города Махшахр.

Противовоздушная оборона Ирана сообщила, что перехватила беспилотник, который незаконно пересек границу Исламской Республики в районе портового города Махшахр, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на иранские СМИ.Кому принадлежал дрон, пока неизвестно, но эксперты уже изучают обломки.20 июня Воздушно-космические силы КСИР сбили над Персидским заливом американский разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk. Иран утверждает, что дрон нарушил границы страны. Штаты, в свою очередь, настаивают: БПЛА находился в международном воздушном пространстве.