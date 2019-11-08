Владимиру Зеленскому не легко справляться со свалившимися на его плечи обязанностями. Президент Украины старается быть сдержанным на публике, но иногда эмоции прорываются наружу. В одном из интервью глава государства признался: работа убивает в нем человека.

Владимиру Зеленскому не легко справляться со свалившимися на его плечи обязанностями. Президент Украины старается быть сдержанным на публике, но иногда эмоции прорываются наружу. В одном из интервью глава государства признался: работа убивает в нем человека.О своей усталости Зеленский рассказал в интервью"Откровенно с президентом", опубликованным на сайте егоадминистрации. Он пожаловался, что работа изнуряет и отнимает у него все силы.К ней привыкнуть невозможно, отчаянно заявил Зеленский."Это реальная жизнь, очень сложная. Очень сложная профессия, забирает всесилы, время и иногда желание", – сказал глава государства.По признанию Зеленского, к концу дня он превращается в"какой-то организм", который не хочет ни думать, ни чем-либозаниматься. "Даже не понимаешь иногда, о чем говорит семья", -пожаловался украинский лидер.Перемены в отмечают и журналисты. По словамДмитрия Гордона, президент работает на износ и за прошедшие несколько месяцевсильно изменился. "Синяки под глазами. Недоспавший, недоевший", -сказал журналист в интервью "Комсомольской правде".Когда-то улыбчивый и позитивный, сегодня Зеленскийпроизводит тягостное впечатление. Лицо политика выражает безнадежность игрусть, прокомментировала внешний вид президента Украины психолог СветланаФилатова.Она заметила, что у главы государства появились большиекруговые мешки под глазами. "Самый плохой вариант", – сказал экспертв эфире НСН. Этим начинает напоминать своего предшественникаПетра Порошенко, который сильно сдал к концу президентского срока.