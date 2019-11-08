Владимиру Зеленскому не легко справляться со свалившимися на его плечи обязанностями. Президент Украины старается быть сдержанным на публике, но иногда эмоции прорываются наружу. В одном из интервью глава государства признался: работа убивает в нем человека.
Владимиру Зеленскому не легко справляться со свалившимися на его плечи обязанностями. Президент Украины старается быть сдержанным на публике, но иногда эмоции прорываются наружу. В одном из интервью глава государства признался: работа убивает в нем человека.
О своей усталости Зеленский рассказал в интервью
"Откровенно с президентом", опубликованным на сайте его
администрации. Он пожаловался, что работа изнуряет и отнимает у него все силы.
К ней привыкнуть невозможно, отчаянно заявил Зеленский.
"Это реальная жизнь, очень сложная. Очень сложная профессия, забирает все
силы, время и иногда желание", – сказал глава государства.
По признанию Зеленского, к концу дня он превращается в
"какой-то организм", который не хочет ни думать, ни чем-либо
заниматься. "Даже не понимаешь иногда, о чем говорит семья", -
пожаловался украинский лидер.
Перемены в отмечают и журналисты. По словам
Дмитрия Гордона, президент работает на износ и за прошедшие несколько месяцев
сильно изменился. "Синяки под глазами. Недоспавший, недоевший", -
сказал журналист в интервью "Комсомольской правде".
Когда-то улыбчивый и позитивный, сегодня Зеленский
производит тягостное впечатление. Лицо политика выражает безнадежность и
грусть, прокомментировала внешний вид президента Украины психолог Светлана
Филатова.
Она заметила, что у главы государства появились большие
круговые мешки под глазами. "Самый плохой вариант", – сказал эксперт
в эфире НСН. Этим начинает напоминать своего предшественника
Петра Порошенко, который сильно сдал к концу президентского срока.