К теракту в самолете A321 в небе над Синайским полуостровом в 2015 году причастен гражданин Дании Базил Хассан. По данным Госдепартамента США, Хассан играет ключевую роль в планировании операций за территорией, подконтрольной ИГ (запрещена в России).

К теракту в самолете A321 в небе над Синайским полуостровом в 2015 году причастен гражданин Дании Базил Хассан.Его настоящее имя — Мухаммед Базил Аль-Шейх. Он родился в 1987 году, имеет диплом инженера. По данным Госдепартамента США, Хассан играет ключевую роль в планировании операций за территорией, подконтрольной ИГ (запрещена в России).В 2017 году в Австралии был задержан террорист Халед Хаят. Суд признал его виновным в подготовке взрыва на рейсе Сидней — Дубай. Теракт тогда не удалось осуществить.Во время допросов в полиции он рассказал, что за организацией несостоявшегося теракта стояли его брат Терек и Базил Хассан. Также, по его словам, они же готовили теракт над Синаем, передает РИА Новости.Airbus A321 "Когалымавиа", летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Погибли все находившиеся на борту — 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Следствие пришло к выводу, что на борту самолета была бомба. После этого полеты российских авиакомпаний в Египет были запрещены.