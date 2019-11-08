Нужно усилить контроль в сфере продажи топлива. Сегодня сотрудники прокуратуры области совместно с представителями власти и бизнеса подвели итоги совместной работы.
Нужно усилить контроль в сфере продажи топлива. Сегодня сотрудники прокуратуры области совместно с представителями власти и бизнеса подвели итоги совместной работы.
Рабочий день профессионального таксиста Тимура Шарипова начинается с заправки любимого "Шевроле Лачетти" на проверенной заправке. Он крайне внимательно относится к качеству топлива, ведь от этого напрямую зависит его работа
Тимур Шарипов, водитель: «Все так все хорошо, бензин отличный, всегда здесь заправляюсь. - А по сравнению с другими регионами есть какие-то нарекания? - Я не замечал этого».
Многие водители такого же мнения. Качество топлива не идеальное, но в сравнении с другим вполне пригодное
Александр Рубцов, водитель: «Я думаю, нет. Все идет с одних перерабатывающих заводов, поэтому нет».
Сейчас на территории Владимирской области - более 300 автозаправочных станций. По сведениям государственных надзорных органов, самые частые нарушения в сфере реализации топлива - это несоответствие классу, продажа дистиллятов и суррогатов, превышение уровня серы и нарушение правил пожарной безопасности. Эти и другие проблемы сегодня обсудили участники круглого стола. Он прошел в прокуратуре области.
Игорь Пантюшин, прокурор Владимирской области: «Количество проверок с каждым годом возрастает, к сожалению, результаты их не утешительные, нарушения продолжают иметь место, уже на сегодняшний день около 500 нарушений мы выявляли только нашими силами».
Сейчас сотрудники прокуратуры, Росстандарта и Роспотребнадзора постоянно проводят внеплановые проверки по всей области. Ежегодно десятки должностных лиц привлекаются к административной ответственности. Впрочем, по мнению специалистов, карательные меры не всегда эффективны
Марина Калинникова, руководитель центрального межрегионального территориального управления Росстандарта: «Сегодня перед надзором ставится основная задача - не выявить нарушение и наказать, а вопросы профилактики, предупреждение нарушений. Это очень важные вопросы, которые необходимо отрабатывать нам всем совместно».
В ближайшее время выездных проверок станет больше, обещают участники круглого стола. Это должно снизить количество нарушений на АЗС. Кстати, поставить заслон недобросовестным предпринимателям смогут и водители. В прокуратуре уверяют: будут реагировать на каждое обращение.
Александр Сыпченко, Александр Голубев «Вести-Владимир»