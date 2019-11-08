Нужно усилить контроль в сфере продажи топлива. Сегодня сотрудники прокуратуры области совместно с представителями власти и бизнеса подвели итоги совместной работы.

Нужно усилить контроль в сфере продажи топлива. Сегодня сотрудники прокуратуры области совместно с представителями власти и бизнеса подвели итоги совместной работы.Рабочий день профессионального таксиста Тимура Шарипова начинается с заправки любимого "Шевроле Лачетти" на проверенной заправке. Он крайне внимательно относится к качеству топлива, ведь от этого напрямую зависит его работаТимур Шарипов, водитель: «Все так все хорошо, бензин отличный, всегда здесь заправляюсь. - А по сравнению с другими регионами есть какие-то нарекания? - Я не замечал этого».Многие водители такого же мнения. Качество топлива не идеальное, но в сравнении с другим вполне пригодноеАлександр Рубцов, водитель: «Я думаю, нет. Все идет с одних перерабатывающих заводов, поэтому нет».Сейчас на территории Владимирской области - более 300 автозаправочных станций. По сведениям государственных надзорных органов, самые частые нарушения в сфере реализации топлива - это несоответствие классу, продажа дистиллятов и суррогатов, превышение уровня серы и нарушение правил пожарной безопасности. Эти и другие проблемы сегодня обсудили участники круглого стола. Он прошел в прокуратуре области.Игорь Пантюшин, прокурор Владимирской области: «Количество проверок с каждым годом возрастает, к сожалению, результаты их не утешительные, нарушения продолжают иметь место, уже на сегодняшний день около 500 нарушений мы выявляли только нашими силами».Сейчас сотрудники прокуратуры, Росстандарта и Роспотребнадзора постоянно проводят внеплановые проверки по всей области. Ежегодно десятки должностных лиц привлекаются к административной ответственности. Впрочем, по мнению специалистов, карательные меры не всегда эффективныМарина Калинникова, руководитель центрального межрегионального территориального управления Росстандарта: «Сегодня перед надзором ставится основная задача - не выявить нарушение и наказать, а вопросы профилактики, предупреждение нарушений. Это очень важные вопросы, которые необходимо отрабатывать нам всем совместно».В ближайшее время выездных проверок станет больше, обещают участники круглого стола. Это должно снизить количество нарушений на АЗС. Кстати, поставить заслон недобросовестным предпринимателям смогут и водители. В прокуратуре уверяют: будут реагировать на каждое обращение.Александр Сыпченко, Александр Голубев «Вести-Владимир»